Selon Rhee Chang-yong, les niveaux récents du dollar-won ne reflètent pas les fondamentaux économiques

Le won sud-coréen s'est affaibli lors de la première journée d'échanges de l'année vendredi, même si les autorités ont renouvelé leur détermination à stabiliser les marchés des changes suite à un ensemble de mesures visant à soutenir la monnaie locale.

Le won a atteint son niveau le plus bas depuis 16 ans face au dollar, alors que le différentiel de taux d'intérêt entre la Corée du Sud et les États-Unis a atteint deux points de pourcentage, le plus important depuis 1999, ce qui a contribué à augmenter la demande de dollars de la part des investisseurs coréens, particuliers et institutionnels.

Dans son discours du Nouvel An, le gouverneur de la Banque de Corée, Rhee Chang-yong, a averti que les récents niveaux du dollar-won dans la fourchette haute des 1 400 wons ne reflétaient pas exactement les fondamentaux de l'économie locale, insinuant que la monnaie était trop faible en partie parce que le National Pension Service (NPS) vendait le won contre des dollars pour financer ses investissements à l'étranger.

"Bien qu'il soit difficile de déterminer le taux de change approprié, le taux de change récent dans la partie supérieure de la fourchette des 1 400 wons semble être significativement mal aligné avec les fondamentaux de notre économie", a déclaré Rhee.

Rhee a également déclaré que la banque centrale n'accepterait aucun investissement lié aux États-Unis qui pourrait nuire à la stabilité du taux de change, alors qu'elle travaille avec le gouvernement à la mise en œuvre d'un accord commercial bilatéral avec Washington. Il a également exhorté le NPS à revoir sa stratégie d'investissement à l'étranger afin de minimiser son impact sur le marché spot dollar-won.

Vendredi, le won a baissé de 0,26% contre le dollar à 1 443,2 à 0408 GMT.

NOUVELLES MESURES FISCALES

Au cours des dernières semaines, le won s'est rapproché de 1 500 pour un dollar alors que les autorités s'efforcent d'inverser cette tendance avec un ensemble de nouvelles mesures fiscales et en émettant des avertissements contre les investissements spéculatifs.

Afin d'attirer davantage de capitaux vers les actions locales, le gouvernement prévoit de mettre en place de nouvelles incitations fiscales pour attirer davantage d'investissements étrangers dans le pays.

Le NPS vendait des dollars pour soutenir le won, ce qui a été interprété par les acteurs du marché comme une tentative d'aller de pair avec les efforts du gouvernement pour soutenir le won.

"Nous continuons à penser que les autorités de change préféreraient probablement le taux moyen du marché dollar-won relativement plus bas du 30 décembre", a déclaré Kim Jin-wook, économiste à la Citibank Korea, faisant référence à la hausse du won à 1 439,5 à la fin de l'année dernière.

"Notre équipe prévoit que le dollar-won se stabilisera à 1 450 et 1 430 au cours des trois prochains mois et des six à douze prochains mois, respectivement."

En octobre, Séoul et Washington ont finalisé un accord commercial qui plafonne les droits de douane à 15 %. La Corée du Sud devrait financer sa promesse d'investissement américain de 350 milliards de dollars principalement par le retour d'actifs en devises étrangères, bien qu'elle ait plafonné les sorties annuelles à 20 milliards de dollars afin de minimiser l'impact sur le won.

Le ministre des finances, Koo Yoon-cheol, a déclaré précédemment que les investissements prévus à destination des États-Unis seraient probablement inférieurs au plafond annuel de 20 milliards de dollars, en particulier dans les premiers temps.