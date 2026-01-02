Selon Rhee Chang-yong de la BOK, les niveaux récents du dollar-won ne reflètent pas les fondamentaux de l'économie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails) par Cynthia Kim

Le won sud-coréen s'est affaibli lors de la première journée de transactions de l'année vendredi, même si les autorités ont renouvelé leur détermination à stabiliser les marchés des changes à la suite d'un ensemble de mesures visant à soutenir la monnaie locale.

Dans son discours du Nouvel An, le gouverneur de la Banque de Corée, Rhee Chang-yong, a averti que les récents niveaux du dollar-won dans la fourchette supérieure des 1 400 ne reflétaient pas exactement les fondamentaux de l'économie locale, insinuant que la monnaie était trop faible.

"Bien qu'il soit difficile de déterminer le taux de change approprié, le taux de change récent dans la partie supérieure de la fourchette des 1 400 wons semble ne pas correspondre de manière significative aux fondamentaux de notre économie", a déclaré Rhee.

Rhee a également déclaré que la banque centrale n'accepterait aucun investissement lié aux États-Unis qui pourrait nuire à la stabilité des changes , alors qu'elle travaille avec le gouvernement à la mise en œuvre d'un accord commercial bilatéral avec Washington. Il a également exhorté le National Pension Service (NPS) à revoir sa stratégie d'investissement à l'étranger afin de minimiser son impact sur le marché spot dollar-won.

Vendredi, le won a baissé de 0,26% contre le dollar à 1 443,2 à 0408 GMT.

Au cours des dernières semaines, le won s'est rapproché de 1.500 pour un dollar alors que les autorités s'efforcent d'inverser cette tendance avec un ensemble de nouvelles mesures fiscales et en émettant des avertissements contre les investissements spéculatifs .

Afin d'attirer davantage de capitaux vers les actions locales, le gouvernement prévoit de mettre en place de nouvelles incitations fiscales pour attirer davantage d'investissements étrangers dans le pays.

La NPS a vendu des dollars pour soutenir le won, ce qui a été interprété par les acteurs du marché comme une tentative d'aller de pair avec les efforts du gouvernement pour soutenir le won.

"Nous continuons à penser que les autorités de change préféreraient probablement le taux moyen du marché dollar-won relativement plus bas du 30 décembre", a déclaré Kim Jin-wook, économiste à la Citibank Korea, faisant référence au moment où le won a atteint 1 439,5 à la fin de l'année dernière.

"Notre équipe prévoit que le dollar-won se stabilisera à 1 450 et 1 430 au cours des trois prochains mois et des six à douze prochains mois, respectivement."

En octobre, Séoul et Washington ont finalisé un accord commercial qui plafonne les droits de douane à 15 %. La Corée du Sud devrait financer sa promesse d'investissement américain de 350 milliards de dollars principalement par le retour d'actifs en devises étrangères, bien qu'elle ait plafonné les sorties annuelles à 20 milliards de dollars pour minimiser l'impact sur le won.

Le ministre des finances, Koo Yoon-cheol, a déclaré précédemment que les investissements prévus à destination des États-Unis seraient probablement inférieurs au plafond annuel de 20 milliards de dollars, en particulier dans les premiers temps.