Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT RENA.PA , STELLANTIS STLAM.MI - Les immatriculations de voitures neuves en France ont décliné en décembre de 5,84% en rythme annuel, selon les données communiquées jeudi par la Plateforme automobile (PFA). Sur l'ensemble de l'année écoulée, le marché a enregistré une baisse de 5,02% sur un an, avec 1.632.154 immatriculations.

(Rédigé par Claude Chendjou et Blandine Hénault)