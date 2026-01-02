 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 06:45

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT RENA.PA , STELLANTIS STLAM.MI - Les immatriculations de voitures neuves en France ont décliné en décembre de 5,84% en rythme annuel, selon les données communiquées jeudi par la Plateforme automobile (PFA). Sur l'ensemble de l'année écoulée, le marché a enregistré une baisse de 5,02% sur un an, avec 1.632.154 immatriculations.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XW04Q

(Rédigé par Claude Chendjou et Blandine Hénault)

Valeurs associées

RENAULT
35,420 EUR Euronext Paris -0,14%
STELLANTIS
9,461 EUR MIL 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Societe generale (Crédit: John Reynolds / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Société Générale
    information fournie par AOF 02.01.2026 08:01 

    (AOF) - Le secteur bancaire a connu une belle année boursière, Société Générale ayant connu la plus forte progression du CAC 40 en 2025 avec un bond de 153,02 % à 68,72 euros. SG a profité d'un rattrapage sectoriel et a publié tout au long de l'année de très bons ... Lire la suite

  • Worldline sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Worldline
    information fournie par AOF 02.01.2026 08:00 

    (AOF) - Worldline (-81,58% à 1,562 euro) a poursuivi sa descente aux enfers après avoir déjà perdu 45,9% sur l'ensemble de l'année 2024. Sur l'exercice 2025, le spécialiste des services de paiements a notamment dévoilé des résultats faibles, tout en abaissant certains ... Lire la suite

  • pernod ricard (Crédit: Polo Polotto / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 02.01.2026 08:00 

    (AOF) - Pernod Ricard a subi la plus forte baisse du CAC 40 en 2025 : -32,94% à 73,10 euros. Le groupe de vins et spiritueux a vu ses ventes baisser de 5,5% sur l'exercice 2024-2025, clos le 30 juin 2025, notamment sur des marchés importants comme la Chine et les ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe vue en ordre dispersé pour la première séance de 2026
    information fournie par Reuters 02.01.2026 07:48 

    par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé vendredi à l'ouverture pour la première séance de l'année 2026 et dans des volumes d'échanges qui devraient rester limités. D'après les premières indications disponibles, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank