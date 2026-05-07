Selon Nutrien, les prix des engrais devraient rester élevés après la guerre en Iran, car des difficultés sont à prévoir pour la reprise des activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ed White et Sumit Saha

Les prix élevés des engrais vont se maintenir pendant des mois, et probablement jusqu'en 2027, quelle que soit la date à laquelle la guerre en Iran prendra fin, selon le plus grand producteur mondial de potasse.

Et malgré les prix élevés de tous les engrais, même avant le début du conflit en Iran, les agriculteurs américains ne réduisent pas leur consommation d'azote et de potasse, a déclaré le président de Nutrien, Ken Seitz, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de son entreprise .

“Nous ne constatons pas cela”, a déclaré M. Seitz à propos de la forte demande mondiale de potasse et de l'utilisation prévue d'engrais azotés pour la saison des semis de cette année aux États-Unis. “Les agriculteurs cherchent à maximiser leur rendement.”

Nutrien a enregistré des résultats supérieurs aux prévisions pour ses ventes de potasse et d’engrais azotés au premier trimestre, mais a indiqué que les bénéfices liés au phosphate avaient été affectés par la flambée des prix du soufre. Le soufre est un composant essentiel de la fabrication du phosphate et les prix élevés devraient peser sur les marges du phosphate pendant une période prolongée.

Les prix mondiaux des engrais ont été poussés à la hausse par la guerre en Iran, le golfe Persique fournissant plus de 30% de l’engrais azoté à base d’urée au monde, et environ 25% des exportations mondiales d’ammoniac et de soufre.

Cette situation a pénalisé les agriculteurs qui ont dû acheter des engrais azotés et phosphatés au cours des deux derniers mois et inquiète les agriculteurs de l'hémisphère sud qui devront bientôt acheter des engrais pour leur prochaine récolte.

M. Seitz a déclaré qu'il était impossible de prédire combien de temps il faudrait pour que les expéditions d'engrais, de gaz naturel et de soufre en provenance du Golfe reviennent à leurs niveaux d'avant-guerre, car certaines installations ont été endommagées, la situation du transport maritime est chaotique et la remise en service des installations de production peut s'avérer difficile.

Nutrien ne prévoit pas de redémarrer ses installations d’engrais azotés de Trinidad, a déclaré M. Seitz. Des difficultés liées à l’approvisionnement en gaz naturel et à l’accès au port ont contraint l’entreprise à les fermer en 2025. L’entreprise se concentre désormais sur leur vente, a déclaré M. Seitz.