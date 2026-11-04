Selon Nurix, Sanofi met fin à son programme de développement de médicaments contre les maladies auto-immunes

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(Mise à jour de l'article du 3 novembre: ajout de la réponse de Sanofi aux points 3 et 4, et d'informations générales sur le médicament au point 5)

par Siddhi Mahatole

Nurix Therapeutics NRIX.O a annoncé mardi que Sanofi avait décidé d'interrompre le développement d'un traitement expérimental contre les maladies auto-immunes et inflammatoires, ce qui met fin aux éventuels paiements d'étapes et redevances futurs liés à ce programme.

L'action Nurix a plongé de 38% en séance prolongée.

Voici plus de détails:

* La société américaine de biotechnologie a indiqué que Sanofi SASY.PA l'avait informée de sa décision d'arrêter le développement du candidat-médicament oral SAR448272, après avoir interrompu un essai clinique de phase précoce.

* En conséquence, Nurix a déclaré ne pas s'attendre à percevoir à l'avenir des paiements d'étapes liés au développement, à l'homologation ou à la commercialisation, ni de redevances associées à ce traitement.

* “Cette décision repose sur notre évaluation des nouvelles données non cliniques, qui ne répondaient pas à nos critères pour la poursuite du développement”, a déclaré Sanofi à Reuters dans un e-mail.

* Sanofi a précisé que les décisions en matière de développement reposaient sur l’ensemble des données disponibles et que cette décision ne devait pas être interprétée comme un jugement plus général sur STAT6 en tant que cible thérapeutique.

* Ce candidat-médicament avait été conçu pour cibler la protéine STAT6, responsable de l’activation de certains anticorps à l’origine de pathologies d’origine immunitaire.

* Nurix a ajouté qu’elle restait éligible aux paiements d’étapes et aux redevances liés à d’autres candidats-médicaments développés dans le cadre de son accord de collaboration avec Sanofi.

* “Bien que la nouvelle d’aujourd’hui soit décevante, Nurix reste en position de force”, a déclaré Arthur Sands, directeur général de Nurix , dans un communiqué, en évoquant le portefeuille de produits de la société en phase clinique et préclinique.

* Nurix a indiqué disposer, au 31 août, d’une trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de titres négociables d’une valeur d’environ 1,1 milliard de dollars, qui devraient lui permettre de financer ses activités jusqu’au second semestre 2029.

* Dans le cadre d’un accord de collaboration signé en 2019, Nurix avait utilisé sa plateforme de dégradation ciblée des protéines pour découvrir des candidats-médicaments pour Sanofi.

* En 2025, Sanofi a élargi ce partenariat en acquérant une licence pour deux programmes ciblant des facteurs de transcription liés aux maladies auto-immunes et inflammatoires, y compris le candidat désormais abandonné, a précisé Nurix.