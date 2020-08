Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Selon Moscou, une réforme constitutionnelle permettrait de résoudre la crise en Biélorussie Reuters • 23/08/2020 à 15:17









(Actualisé avec nouvelles déclarations de Lavrov) MOSCOU, 23 août (Reuters) - Moscou estime qu'une réforme constitutionnelle en Biélorusse serait une solution durable à la crise politique du pays, a déclaré dimanche le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, cité par les agences de presse russes. Le chef de la diplomatie ruse a également estimé que la situation était en cours de stabilisation, après le vaste mouvement de contestation qui a suivi la réélection controversée le 9 août dernier du président Alexandre Loukachenko. Ce dernier, qui dirige son pays d'une main de fer depuis 26 ans, refuse de convoquer de nouvelles élections, ce que sa principale opposante, Svetlana Tsikhanouskaïa, réfugiée en Lituanie, appelle de ses voeux. Sergueï Lavrov, qui accuse les opposants en exil de chercher à provoquer "un bain de sang", estime qu'il est impossible de prouver qu'Alexandre Lukashenko n'avait pas remporté les élections, selon des propos rapportés par les agences Interfax et RIA. (Polina Ivanova et Tom Balmforth, version française Jean-Michel Bélot)

