Selon Morningstar, Iluka devrait signer de nouveaux contrats d'achat, et les craintes concernant sa dette sont exagérées

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24 juin - **Morningstar minimise les inquiétudes liées à l'endettement de la société australienne Iluka Resources

ILU.AX et prévoit la conclusion de nouveaux contrats d'achat

** Mardi, la société spécialisée dans les minéraux critiques a annoncé la confirmation d’un prêt public de 1,65 milliard de dollars australiens (1,14 milliard de dollars) destiné à financer la raffinerie de terres rares d’Eneabba, en Australie-Occidentale

** Parallèlement, la société a annoncé son premier accord d'achat en vue de fournir des oxydes de terres rares magnétiques à un constructeur automobile dont le nom n'a pas été divulgué, pour une durée de quatre ans

** L'action ILU a chuté d'environ 11% mardi, avant de rebondir de plus de 4% le lendemain

** Morningstar attribue cette chute au fait que l’accord ne couvre que 10% de la production de la raffinerie sur la durée du contrat, ainsi qu’aux inquiétudes quant à la capacité de l’entreprise à rembourser le prêt et à créer de la valeur

** Morningstar indique que la volonté mondiale de créer une chaîne d’approvisionnement en terres rares indépendante de la Chine signifie qu’Iluka signera d’autres contrats d’achat à mesure que la raffinerie approchera de son achèvement et augmentera sa production, probablement à partir de mi-2027

** L'estimation de la juste valeur d'Iluka, considérée comme n'ayant « aucun avantage concurrentiel », est relevée de 6% à 9,50 dollars australiens

** Le cours de l’action a progressé de plus de 30% depuis le début de l’année

(1 $ = 1,4516 dollar australien)