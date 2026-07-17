Selon Morgan Stanley, PayPal dispose de peu d'options autonomes pour stimuler sa croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juillet - ** Selon Morgan Stanley, la proposition de Stripe et d’Advent International concernant « » offrirait la « voie la plus crédible vers la réalisation de valeur » pour les actionnaires de PayPal PYPL.O , alors que les options autonomes permettant d’améliorer la croissance de PYPL sont limitées

** La société est confrontée à une concurrence intense sur le marché des portefeuilles numériques et à une clientèle vieillissante, tant chez PYPL que chez Venmo, selon la société de courtage

** L'action de la plateforme de paiement numérique PYPL recule de 1,2% à 56,06 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage voit peu de catalyseurs réalistes susceptibles de susciter une réaccélération durable de la croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices de PYPL

** Reuters rapporte que le conseil d'administration de PYPL juge insuffisante l'offre de 60,50 dollars par action proposée par Stripe et Advent, estimant qu'elle sous-évalue la société et pose des défis réglementaires et financiers

** Sur 46 courtiers, 10 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, 32 « conserver » et quatre « vendre » ou moins; le cours cible médian est de 48 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait reculé de 2,8% depuis le début de l'année