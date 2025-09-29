Selon Morgan Stanley, les perspectives du secteur du crédit à la consommation aux États-Unis s'améliorent avec la baisse des taux d'intérêt de la Fed

29 septembre - ** La maison de courtage Morgan Stanley relève les perspectives du secteur du crédit à la consommation aux Etats-Unis de "prudent" à "en ligne"

** Les objectifs de prix sont relevés de 13 % en moyenne

** Ally Financial ALLY.N est le meilleur moyen pour les consommateurs de profiter des baisses de taux, en raison de l'augmentation attendue de la marge d'intérêt nette de 48 points de base d'ici le quatrième trimestre 2027

** La société a rétrogradé UWM Holdings UWMC.N à "equal-weight", car elle estime que la société est confrontée à des risques de valorisation si les taux à long terme ne suivent pas les baisses de la Fed

** La société de courtage s'attend à une reprise modeste de la croissance des prêts en 2026, mais les banques restent prudentes quant aux conditions macroéconomiques

** Le secteur pourrait bien se porter si les prêts augmentent et si les entreprises restituent des liquidités supplémentaires, mais il est plus sûr de choisir des actions individuelles solides, selon Morgan Stanley

** ALLY en hausse de 10,22% depuis le début de l'année, y compris le mouvement de la séance, et UWMC en hausse de 3,49% depuis le début de l'année