Selon Morgan Stanley, les fonds spéculatifs ont enregistré leur plus haut niveau d'achats hebdomadaires depuis dix ans sur les marchés boursiers coréen, japonais et taïwanais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Summer Zhen

Les hedge funds mondiaux ont intensifié leurs paris sur l'Asie, les achats hebdomadaires d'actions sud-coréennes, japonaises et taïwanaises ayant atteint leur plus haut niveau depuis dix ans la semaine dernière, selon une note adressée aux clients de Morgan Stanley.

La plupart des achats d'actions "ont eu lieu en dehors des États-Unis, la région Asie-Pacifique étant le principal moteur de cette activité", indique une note de l'équipe de courtage de Morgan Stanley envoyée vendredi à ses clients. Reuters a pu en prendre connaissance mardi.

Les entrées de capitaux des fonds spéculatifs en Corée du Sud, au Japon et à Taïwan provenaient de "clients de toutes les régions et de toutes les stratégies", faisant de la semaine qui s'est terminée le 7 mai la semaine la plus intense en termes d'achats en termes notionnels depuis plus d'une décennie, a déclaré la banque, sans fournir de chiffres précis.

Les achats notionnels font référence aux volumes d'achat bruts.

Les investisseurs mondiaux se sont rués sur pour s’exposer aux entreprises technologiques asiatiques, à la recherche de bénéficiaires de l’intelligence artificielle. La Corée du Sud, Taïwan et le Japon sont apparus comme des sites clés pour les investissements dans les semi-conducteurs et le matériel informatique.

Les trois entreprises asiatiques les plus valorisées sont des fabricants de puces – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co

2330.TW , Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix

000660.KS – et leurs récents bénéfices records ont mis en lumière leurs rôles cruciaux dans la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’IA.

"Nous n’en sommes qu’au début du cycle technologique international, et l’Asie reste sous-représentée, sous-évaluée et de plus en plus centrale", a déclaré Hussein Sacoor, associé chez Tekne Capital, un fonds spéculatif basé à New York.

En termes de coûts et de nomenclature, environ 90 % de la chaîne d'approvisionnement technologique se trouve en Asie, tandis que la plupart des capitaux restent concentrés sur les marchés américains, a-t-il ajouté.

Les principaux indices de référence en Corée du Sud .KS11 , à Taïwan .TWII et au Japon .N225 ont tous atteint de nouveaux sommets la semaine dernière.

Morgan Stanley a indiqué que les ordres d'achat de la semaine dernière se sont concentrés sur les semi-conducteurs et le matériel informatique.

L'exposition nette des hedge funds au Japon, à la Corée du Sud et à Taïwan a atteint son plus haut niveau depuis que l'équipe de courtage de Morgan Stanley a commencé à suivre ces données en 2010, représentant désormais environ 19 % du positionnement mondial, a ajouté la banque.

Une note distincte de Goldman Sachs indique qu'avril a enregistré les plus importants afflux mensuels d'achats de fonds spéculatifs sur les actions asiatiques depuis dix ans, après une forte vague de ventes en mars.