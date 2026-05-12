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Atos s'associe à Backbase pour l'IA dans le secteur bancaire
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 07:08

Atos annonce la signature d'un accord-cadre avec Backbase, créateur du système d'exploitation bancaire natif d'IA, pour un partenariat déployé sur les marchés internationaux, notamment en Afrique, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, au Portugal, en Espagne, en Europe du Sud-Est, en Suisse et en Turquie.

Cet accord renforce leur collaboration afin d'accompagner les institutions financières dans l'accélération de leur transformation numérique par l'IA, tout en garantissant le contrôle, la conformité et la résilience de leurs systèmes dans des environnements de plus en plus complexes et réglementés.

L'accord établit un cadre structuré de collaboration entre Atos et Backbase couvrant le développement des opportunités, les services professionnels, l'accompagnement à la mise en oeuvre, la formation et les initiatives conjointes de commercialisation.

Ensemble, ils accompagneront les banques et les institutions financières dans la modernisation des parcours clients, l'amélioration de l'engagement numérique et la mise en place d'expériences bancaires fluides et centrées sur le client.

Cette collaboration associe le système d'exploitation bancaire natif d'IA de Backbase à l'expertise d'Atos en matière de transformation numérique par l'IA, d'intégration de systèmes, de cloud souverain, de cybersécurité et de déploiement de services à grande échelle.

En combinant leurs compétences complémentaires, les deux entreprises ambitionnent d'aider les institutions financières à bâtir des environnements bancaires numériques agiles, résilients et évolutifs, selon le groupe de services informatiques.

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