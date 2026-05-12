Atos s'associe à Backbase pour l'IA dans le secteur bancaire
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 07:08
Cet accord renforce leur collaboration afin d'accompagner les institutions financières dans l'accélération de leur transformation numérique par l'IA, tout en garantissant le contrôle, la conformité et la résilience de leurs systèmes dans des environnements de plus en plus complexes et réglementés.
L'accord établit un cadre structuré de collaboration entre Atos et Backbase couvrant le développement des opportunités, les services professionnels, l'accompagnement à la mise en oeuvre, la formation et les initiatives conjointes de commercialisation.
Ensemble, ils accompagneront les banques et les institutions financières dans la modernisation des parcours clients, l'amélioration de l'engagement numérique et la mise en place d'expériences bancaires fluides et centrées sur le client.
Cette collaboration associe le système d'exploitation bancaire natif d'IA de Backbase à l'expertise d'Atos en matière de transformation numérique par l'IA, d'intégration de systèmes, de cloud souverain, de cybersécurité et de déploiement de services à grande échelle.
En combinant leurs compétences complémentaires, les deux entreprises ambitionnent d'aider les institutions financières à bâtir des environnements bancaires numériques agiles, résilients et évolutifs, selon le groupe de services informatiques.
Valeurs associées
|36,0400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
* OPMOBILITY OPM.PA a annoncé mardi avoir remporté un contrat "majeur" pour son offre intégrée One4you auprès du constructeur franco-italo-américain STELLANTIS STLAM.PA , dans le cadre duquel l'équipementier automobile français fournira le bloc arrière complet ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
Les changements de recommandations : LVMH, Kering, Hermès, Essilorluxottica, Soitec, Nexans, Legrand
* LVMH LVMH.PA - Barclays relève sa recommandation à "sur-pondérer" contre "pondération en ligne". * KERING PRTP.PA - Barclays relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer" et relève son objectif de cours à 300 euros contre 255 euros. ... Lire la suite
-
Dans une fosse à 30 mètres de profondeur, "Rita", l'un des derniers tunneliers du Grand Paris Express, est déjà collé contre la paroi, prêt à creuser son tronçon. Baptisé lundi soir, d'un prénom féminin selon la coutume - en hommage à Saint-Barbe, patronne des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer