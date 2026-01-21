Selon Morgan Stanley, les facteurs politiques américains sont "déterminants" pour l'ampleur du mouvement de dédollarisation

Les politiques du président américain Donald Trump en matière de dette, de commerce, de sanctions, de sécurité et d'institutions clés du pays sont susceptibles d'être essentielles pour déterminer l'ampleur d'un éloignement du dollar, a déclaré la banque de Wall Street Morgan Stanley.

Dans un rapport publié mercredi à la veille d'un discours de M. Trump à Davos, où il devrait renforcer sa volonté d'acquérir le Groenland, la banque d'investissement américaine a déclaré que la transition vers un "monde multipolaire" soulevait des questions sur le statut du dollar.

"Au total, nous pensons que ces facteurs d'incertitude politique sont neutres ou accélèrent légèrement la transition vers un dollar moins fort, mais leur évolution à court terme sera probablement cruciale pour déterminer l'ampleur de ce changement.

Alors que le rôle international du dollar s'est progressivement affaibli au cours des 25 dernières années, il n'existe pas d'alternative évidente à la monnaie de réserve mondiale, et l'or, qui s'échange actuellement à des niveaux record, reste son "plus grand challenger", a déclaré la banque.

Le doublement du prix de l'or au cours des 18 derniers mois signifie que les banques centrales étrangères détiennent désormais plus d'or (environ 4 000 milliards de dollars) que de bons du Trésor américain (3 900 milliards de dollars), et ce pour la première fois depuis 1996.

Les questions actuelles qui affectent le dollar comprennent également la dette américaine et sa viabilité, ainsi que la pression exercée sur le chef de la Réserve fédérale et l'indépendance des institutions supérieures de manière plus générale.

L'incertitude commerciale est également élevée et Trump utilise les droits de douane comme moyen d'obtenir des concessions politiques, comme en témoigne son bras de fer avec plusieurs pays européens au sujet du Groenland, qui met également à rude épreuve l'alliance militaire de l'Otan.

Ces tensions sont à la fois des facteurs d'incitation et d'attraction pour le dollar.

Morgan Stanley a déclaré que des analyses antérieures ont montré que les alliances peuvent augmenter les réserves de la monnaie du chef de file de l'alliance détenues par ses partenaires d'environ 30 points de pourcentage.

À cet égard, un éclatement de l'Otan pourrait être préjudiciable au dollar, bien qu'une toile de fond géopolitique de plus en plus incertaine pourrait également produire "une fuite vers la qualité", ce qui stimulerait la demande de dollars en tant qu'actifs sûrs, a déclaré Morgan Stanley.