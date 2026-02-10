 Aller au contenu principal
Selon Morgan Stanley, la chute des logiciels induite par l'IA pourrait représenter un risque pour le marché du crédit américain, d'une valeur de 1 500 milliards de dollars
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Siddarth S

Les craintes que l'intelligence artificielle ne perturbe de larges pans de l'industrie du logiciel ont commencé à se répercuter sur les marchés du crédit, a averti Morgan Stanley, alors que les logiciels représentent environ 16 %, soit 235 milliards de dollars, du marché américain des prêts, qui s'élève à 1 500 milliards de dollars.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Les marchés financiers, stimulés depuis des mois par l'enthousiasme des investisseurs pour le commerce de l'IA, ont été secoués la semaine dernière par la chute des stocks mondiaux de logiciels , en raison des craintes que les outils d'IA, qui progressent rapidement, puissent perturber l'industrie.

CONTEXTE

Une majorité de l'exposition du secteur des logiciels est liée à des notations de crédit inférieures - avec 50 % des prêts ayant une notation de crédit "B- ou inférieure" - des prêts qui dénotent généralement un risque de défaillance plus élevé, a déclaré la maison de courtage dans une note datée de lundi.

Morgan Stanley a indiqué que 20 % des prêts de logiciels sont notés "B" et 26 % sont notés "CCC", tandis que 7 % seulement ont une note plus élevée "BB".

Contrairement au marché des actions, plus de 80 % des prêts logiciels sont émis par des sociétés privées et près de 78 % sont soutenus par des sponsors, ce qui indique un accès limité aux données financières nécessaires pour évaluer l'exposition à la perturbation induite par l'IA.

PAR LES CHIFFRES

"Les logiciels sont également confrontés à un mur d'échéance plus précoce que le marché global", a déclaré Morgan Stanley, car le secteur a environ 30 % des prêts en cours qui arrivent à échéance d'ici 2028, contre 22 % pour le marché global.

En outre, 46 % de la dette des logiciels est exigible dans les quatre prochaines années, contre moins de 35 % pour l'ensemble du marché des prêts, a déclaré Morgan Stanley, ce qui rend les risques de refinancement particulièrement aigus si les inquiétudes liées à la perturbation de l'IA devaient se matérialiser rapidement.

CITATIONS CLÉS

Toutefois, le risque d'une perturbation systémique de grande ampleur dans le secteur des logiciels est limité à court terme, selon la société de courtage.

"Nous nous attendons à une volatilité continue des prix des prêts, mais il est peu probable que l'on assiste à une flambée des défauts de paiement à court terme", a-t-elle ajouté.

Valeurs associées

MORGAN STANLEY
182,160 USD NYSE -0,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/02/2026 à 16:08:56.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

