Selon Morgan Stanley, la chute des logiciels induite par l'IA pourrait représenter un risque pour le marché du crédit américain, d'une valeur de 1 500 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Siddarth S

Les craintes que l'intelligence artificielle ne perturbe de larges pans de l'industrie du logiciel ont commencé à se répercuter sur les marchés du crédit, a averti Morgan Stanley, alors que les logiciels représentent environ 16 %, soit 235 milliards de dollars, du marché américain des prêts, qui s'élève à 1 500 milliards de dollars.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Les marchés financiers, stimulés depuis des mois par l'enthousiasme des investisseurs pour le commerce de l'IA, ont été secoués la semaine dernière par la chute des stocks mondiaux de logiciels , en raison des craintes que les outils d'IA, qui progressent rapidement, puissent perturber l'industrie.

CONTEXTE

Une majorité de l'exposition du secteur des logiciels est liée à des notations de crédit inférieures - avec 50 % des prêts ayant une notation de crédit "B- ou inférieure" - des prêts qui dénotent généralement un risque de défaillance plus élevé, a déclaré la maison de courtage dans une note datée de lundi.

Morgan Stanley a indiqué que 20 % des prêts de logiciels sont notés "B" et 26 % sont notés "CCC", tandis que 7 % seulement ont une note plus élevée "BB".

Contrairement au marché des actions, plus de 80 % des prêts logiciels sont émis par des sociétés privées et près de 78 % sont soutenus par des sponsors, ce qui indique un accès limité aux données financières nécessaires pour évaluer l'exposition à la perturbation induite par l'IA.

PAR LES CHIFFRES

"Les logiciels sont également confrontés à un mur d'échéance plus précoce que le marché global", a déclaré Morgan Stanley, car le secteur a environ 30 % des prêts en cours qui arrivent à échéance d'ici 2028, contre 22 % pour le marché global.

En outre, 46 % de la dette des logiciels est exigible dans les quatre prochaines années, contre moins de 35 % pour l'ensemble du marché des prêts, a déclaré Morgan Stanley, ce qui rend les risques de refinancement particulièrement aigus si les inquiétudes liées à la perturbation de l'IA devaient se matérialiser rapidement.

CITATIONS CLÉS

Toutefois, le risque d'une perturbation systémique de grande ampleur dans le secteur des logiciels est limité à court terme, selon la société de courtage.

"Nous nous attendons à une volatilité continue des prix des prêts, mais il est peu probable que l'on assiste à une flambée des défauts de paiement à court terme", a-t-elle ajouté.