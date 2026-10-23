Selon Mark Carney, AtkinsRealis est en lice pour la construction d'une centrale nucléaire en Turquie

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(Ajout: AtkinsRealis chargée de réaliser l'étude de faisabilité d'une nouvelle centrale nucléaire – paragraphe 7)

La société d'ingénierie canadienne AtkinsRealis ATRL.TO est en lice pour participer à la construction de la deuxième centrale nucléaire de Turquie, a déclaré le Premier ministre canadien Mark Carney.

Le Canada et la Turquie, deux alliés de l'OTAN, ont élevé leurs relations au rang de « partenariat stratégique » lors de la première visite bilatérale d'un Premier ministre canadien jeudi, alors que Mark Carney cherche de nouveaux partenaires commerciaux à l'échelle mondiale afin de réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis.

Le nouveau partenariat signé à Ankara porte principalement sur le commerce et l’investissement, la défense, la sécurité et l’énergie. Il vise à créer des emplois et à offrir aux entreprises canadiennes et turques davantage d’opportunités de collaboration commerciale.

Interrogé sur les discussions concernant la participation canadienne au projet de deuxième centrale nucléaire turque – au sujet duquel Ankara a également mené des négociations avec la Corée du Sud, la Russie, la Chine et le Japon –, Mark Carney a déclaré que la décision reviendrait en dernier ressort au gouvernement turc, mais qu’il estimait que le Canada avait désormais de meilleures chances.

« Si vous nous aviez demandé il y a un an comment nous aurions évalué nos chances, elles auraient été très faibles. Aujourd’hui, les chances sont bonnes. Il y a bien sûr une réelle concurrence », a déclaré Mark Carney aux journalistes à Istanbul, ajoutant qu’une décision sur la question pourrait être prise avant la fin de l’année.

Il a indiqué que la robustesse de la technologie CANDU du Canada, le partenariat avec certaines entreprises turques, notamment dans le domaine de la construction, ainsi que la capacité à développer des maillons de la chaîne d’approvisionnement en font « une proposition tout à fait convaincante ».

Dans un message publié sur LinkedIn, Ian Edwards, directeur général d’AtkinsRealis, a indiqué que la société allait mener une étude de faisabilité en vue de la construction éventuelle de réacteurs CANDU dans la région de Sinop, au bord de la mer Noire, où est prévu le deuxième réacteur.

Rosatom, la société d’État russe chargée de l’énergie nucléaire, construit actuellement la premièrecentrale à Akkuyu, dans la province méditerranéenne de Mersin, dans le cadre d’un accord de 20 milliards de dollars conclu en 2010. Elle a indiqué la semaine dernière qu’elle prévoyait une mise en service nucléaire d'ici la fin de l’année sur le site.

La Turquie prévoit de construire un troisième réacteur dans la région nord-ouest de la Thrace.

Reuters avait rapporté avant la visite de Carney que les alliés discuteraient d’éventuels achats par la Turquie de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance du Canada, ainsi que de minéraux stratégiques. Jeudi, ils ont déclaré avoir convenu de renforcer considérablement leur collaboration dans le secteur de l’énergie, notamment en matière de GNL, d’énergie nucléaire civile et d’énergies renouvelables.