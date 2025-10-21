Selon M. Smith de Starboard, Tripadvisor devrait envisager de vendre sa plateforme de réservation de restaurants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de la présentation) par Svea Herbst-Bayliss

Le directeur général de Starboard Value, Jeff Smith, a déclaré mardi que Tripadvisor

TRIP.O devrait envisager de vendre sa plateforme de réservation de restaurants TheFork , voire l'ensemble de la société.

M. Smith, qui s'exprimait lors du sommet annuel 13D Monitor Active Passive Investment Summit à New York, a déclaré que Tripadvisor possédait une marque "extraordinaire", mais qu'"il existe une énorme opportunité de transformer et de réimaginer l'expérience de l'utilisateur afin d'améliorer la croissance des revenus"

L'entreprise permet aux clients de trouver et d'évaluer des hôtels. Son unité Viator permet aux utilisateurs de réserver et d'évaluer des excursions et d'autres expériences, tandis que TheFork propose des services de réservation de restaurants.

"Nous pensons que TheFork, la plus facilement séparable et la moins intégrée des trois activités, pourrait être vendue à un multiple intéressant", a déclaré M. Smith. À la fin de la présentation, il a indiqué qu'il pourrait même y avoir une opportunité de vendre l'ensemble de l'entreprise.

"Il existe des opportunités autonomes de création de valeur pour chacune des trois entreprises de Tripadvisor, ainsi que des possibilités de vendre TheFork ou l'ensemble de la société

Starboard s'est engagé auprès de Tripadvisor depuis plusieurs semaines et c'est la première fois que M. Smith a discuté publiquement de la thèse de son équipe.

Son fonds spéculatif fait pression pour que le site de réservation de voyages change, après avoir pris une participation de 9 % dans l'entreprise au début de l'année.

"TripAdvisor est trop bon marché pour une entreprise en pleine croissance", a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les performances de Viator devraient s'améliorer de manière significative, notant que la réservation d'expériences est le segment qui connaît la croissance la plus rapide dans l'industrie du voyage.

Pour transformer Tripadvisor, M. Smith a déclaré: "Nous pensons qu'il est possible de réaliser des économies substantielles sur la marque Tripadvisor, en particulier si la croissance des revenus ne s'accélère pas"