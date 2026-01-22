Selon M. Hassett, le nouveau président de la Fed devrait être "une personne indépendante" qui respecte les mandats

Le conseiller de la MaisonBlanche Kevin Hassett, l'un des candidats en lice pour remplacer le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, a déclaré jeudi dans une interview à CNBC que le nouveau président de la banque centrale devrait être "une personne indépendante qui respecte les mandats".

M. Hassett a déclaré que la Fed avait besoin de quelqu'un comme l'ancien président de longue date Alan Greenspan, qui "a laissé l'économie tourner à plein régime sans provoquer d'inflation, parce qu'il reconnaissait pourquoi l'économie était à plein régime", faisant écho aux commentaires similairesdu président américain Donald Trump plus tôt cette semaine.

M. Hassett a déclaré à CNBC que les États-Unis pourraient connaître une croissance supérieure à 5 % pendant deux trimestres consécutifs.

"Mais l'inflation ne décolle pas. Et c'est évident, parce que la productivité est en plein essor en ce moment, à cause de l'IA et des centres de données, oui, et donc, cela ressemble beaucoup, beaucoup aux années 90 pour moi en ce moment. Je pense donc que le jugement de Greenspan serait approprié aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Mercredi, M. Trump a indiqué qu'il était sur le point de choisir un nouveau président de la Fed, déclarant qu'il aimait l'idée de maintenir M. Hassett à son poste actuel, tout en ajoutant que le responsable des investissements obligataires de BlackRock, Rick Rieder, avait été "très impressionnant" lors de son entretien.

M. Hassett a également fait l'éloge de M. Rieder lors de l'entretien accordé à CNBC, en déclarant: "Je suis ami avec Rick depuis longtemps. C'est le meilleur spécialiste des obligations."