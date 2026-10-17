Selon M. Clark, d'Anthropic, l'impact de l'IA s'accélère rapidement et pourrait considérablement stimuler le PIB américain

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"Les progrès rapides des capacités de l’intelligence artificielle entraîneront des changements bien plus rapides dans tous les domaines", a déclaré samedi Jack Clark, cofondateur d’Anthropic, ajoutant que l’un des modèles économiques internes de l’entreprise prévoyait une augmentation considérable de la production économique américaine, qui pourrait atteindre 44 000 milliards de dollars d’ici 2030.

S'exprimant lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok, M. Clark a souligné la nécessité d'une coopération internationale pour mettre en place des "règles inhabituelles et strictes" applicables à cette technologie transformatrice.

M. Clark a reconnu que ce chiffre de 44 000 milliards de dollars, à comparer au niveau actuel d’un peu plus de 30 000 milliards, "semble très farfelu", mais a souligné que l’IA stimulait considérablement les découvertes scientifiques.

"Je sais, mais cela découle du fait que la technologie ne cesse de s’améliorer. Et si le PIB devait croître à ce point, la doctrine économique suggère que de nouvelles industries et inventions devraient avoir vu le jour pour alimenter une expansion économique d’une telle ampleur."