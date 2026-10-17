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Le Sri Lanka touché par une panne d'électricité nationale
information fournie par AFP 17/10/2026 à 12:33

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Des automobilistes passent à côté de feux de signalisation éteints, après une panne d’électricité nationale, le 17 octobre 2026 à Colombo, au Sri Lanka ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Des automobilistes passent à côté de feux de signalisation éteints, après une panne d’électricité nationale, le 17 octobre 2026 à Colombo, au Sri Lanka ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Le Sri Lanka était confronté samedi à une panne d'électricité à l'échelle nationale après une défaillance du réseau, vraisemblablement provoquée par une production d'énergie solaire supérieure à la demande, selon les autorités.

Plus de deux heures après la panne, l'ensemble du pays restait privé de courant, sans aucune indication quant au rétablissement de l'alimentation électrique.

L'entreprise publique de distribution d'électricité (EDL) a indiqué que ses ingénieurs travaillaient à réparer une panne ayant affecté l'ensemble du réseau national, qui serait liée à une surproduction d'énergie solaire.

Le ministre de l'Energie, Anura Karunathilaka, a dit espérer un rétablissement progressif du courant et a appelé les propriétaires d'installations photovoltaïques sur toiture à les déconnecter du réseau.

L'ensemble du réseau électrique avait déjà été hors service en février 2025, lorsque la production d'énergie solaire avait dépassé la consommation lors d'un dimanche particulièrement ensoleillé.

Il avait fallu plus de six heures pour rétablir le courant.

Le Sri Lanka dispose d'une capacité installée de production solaire de plus de 3.000 mégawatts, alors que la demande en électricité durant la journée se situe entre 2.000 et 2.500 mégawatts.

Le samedi étant un jour de repos hebdomadaire dans le pays, la consommation d'électricité en journée était probablement bien inférieure à la production solaire.

Des incitations fiscales ont poussé de nombreux particuliers à s'équiper en panneaux solaires et à injecter leur surplus d'électricité dans le réseau, générant des déséquilibres que l'opérateur peine à maîtriser.

Le gouvernement espère augmenter la capacité de production d’énergie solaire à près de 4.400 mégawatts dans les trois prochaines années, soit une hausse de 388% par rapport à 2024.

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