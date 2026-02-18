Selon M. Cipollone, l'euro numérique protégera les banques européennes et les systèmes de cartes

La BCE travaille sur un projet de monnaie centrale numérique

Le Conseil de l'UE et le Parlement ont approuvé le projet d'euro numérique

La perturbation des paiements menace le rôle des banques

(Ajout de détails après le premier paragraphe) par Valentina Za

L'euro numérique sera conçu de manière à protéger les systèmes de cartes européens et à maintenir les banques au cœur du système de paiement de la zone euro, a déclaré mercredi un haut responsable de la Banque centrale européenne.

En tant que monnaie gérée directement par la BCE par le biais de comptes que les utilisateurs ouvriront auprès de la banque centrale, le projet d'euro numérique a suscité des craintes parmi les banques, qui craignent de perdre leur rôle dans le traitement des paiements.

La numérisation des paiements a réduit le rôle de l'argent liquide, la seule forme de monnaie centrale existant actuellement, ce qui a incité la BCE à opter pour l'émission d'une monnaie numérique centrale afin de concurrencer les formes privées de monnaie.

Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE, a déclaré que les changements intervenus dans le secteur des paiements signifiaient que les banques couraient ce risque indépendamment de l'euro numérique, qui les aiderait en fait.

S'adressant au comité directeur de l'association bancaire italienne ABI, M. Cipollone a déclaré que l'euro numérique visait à "préserver la position centrale des banques dans les paiements".

"Les banques pourraient perdre leur rôle dans les paiements non seulement à cause des stablecoins, mais aussi à cause d'autres solutions privées," a-t-il dit.

Les banques ne perdraient pas seulement leurs revenus, mais surtout l'accès aux données de paiement de leurs clients, informations dont elles ont besoin pour leur proposer d'autres services plus rentables.

DES FRAIS PLUS ÉLEVÉS?

La BCE souhaite également protéger les systèmes de paiement européens, tels que le système de cartes Bancomat en Italie ou le système peer-to-peer Bizum en Espagne, a déclaré M. Cipollone.

Pour renforcer leur rôle, le système numérique en euros sera structuré de manière à ce qu'il soit toujours moins cher pour les commerçants d'utiliser ces réseaux, a-t-il ajouté.

"Le plafond des frais que les commerçants paieront sur le réseau numérique en euros sera inférieur à ce que facturent les réseaux de paiement internationaux, qui sont normalement les plus coûteux, mais supérieur à ce que facturent les systèmes de paiement nationaux, qui sont normalement les moins chers", a déclaré M. Cipollone.

Seuls huit des 21 membres de la zone euro disposent d'un système de paiement national, les autres s'appuyant entièrement sur des réseaux internationaux.

"L'euro numérique favorisera effectivement les systèmes de paiement nationaux", a-t-il ajouté.

L'effritement des liens transatlantiques a incité la BCE à qualifier de risque stratégique le fait que plus des trois quarts des transactions en Europe passent par des systèmes de paiement internationaux tels que Visa V.N ou Mastercard

Après avoir bloqué pendant deux ans la proposition de loi de la BCE qui doit être adoptée pour permettre à la banque centrale d'émettre la monnaie numérique, le Parlement européen a donné ce mois-ci son premier soutien majeur à l'euro numérique.

En décembre, le Conseil de l'UE avait fait de même en déclarant que le projet était essentiel pour la sécurité économique de l'Europe et qu'il serait "à la disposition du grand public et des entreprises pour effectuer des paiements à tout moment et partout dans la zone euro".