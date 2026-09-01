Selon M. Bessent, les rendements obligataires américains reflètent des anticipations d'inflation « stables ou en baisse » et une croissance plus forte

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Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré mardi que les rendements des obligations américaines indiquaient que les anticipations d’inflation étaient « stables, voire en baisse » et reflétaient l’accélération de la croissance américaine.

M. Bessent a fait ces remarques lors d'un événement organisé en marge de la réunion des ministres des Finances du G20, accueillie par les États-Unis à Asheville, en Caroline du Nord.