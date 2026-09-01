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Selon M. Bessent, les rendements obligataires américains reflètent des anticipations d'inflation « stables ou en baisse » et une croissance plus forte
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 15:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré mardi que les rendements des obligations américaines indiquaient que les anticipations d’inflation étaient « stables, voire en baisse » et reflétaient l’accélération de la croissance américaine.

M. Bessent a fait ces remarques lors d'un événement organisé en marge de la réunion des ministres des Finances du G20, accueillie par les États-Unis à Asheville, en Caroline du Nord.

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