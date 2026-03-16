Selon M. Bessent, ce sont les obligations de Trump concernant la guerre contre l'Iran, et non les différends avec la Chine, qui pourraient retarder le sommet de Pékin

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* Trump pourrait devoir rester à Washington en tant que commandant en chef sur l'Iran, selon M. Bessent

* Les États-Unis et la Chine concluent des négociations commerciales visant à préparer des accords que Trump et Xi pourraient envisager

* Les nouvelles enquêtes américaines sur le commerce déloyal sont une source de tension dans les négociations

* Les États-Unis et la Chine cherchent à explorer de nouveaux moyens de gérer le commerce et les investissements

* La position de la Chine sur le détroit d'Ormuz ne sera pas la cause du retard du sommet, selon M. Bessent

(Citations et précisions de responsables américains et chinois après la conclusion des négociations commerciales à Paris) par David Lawder et Elizabeth Howcroft

Le report éventuel d'un sommet prévu ce mois-ci entre les présidents américain et chinois ne serait pas dû à des différends commerciaux ou maritimes avec la Chine, mais à la possibilité que Donald Trump doive rester à Washington en raison de la guerre avec l'Iran , a déclaré lundi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

M. Bessent, le vice-premier ministre chinois He Lifeng et le représentant américain au commerce Jamieson Greer ont mené deux jours de discussions à Paris afin de préparer la rencontre très attendue entre M. Trump et le président chinois Xi Jinping, qui aura lieu du 31 mars au 2 avril.

"Ce que je dirais de nos discussions ici, c'est qu'elles ont été constructives et qu'elles montrent la stabilité de nos relations", a déclaré M. Bessent aux journalistes.

Toutefois, il n'a pas précisé si le sommet des dirigeants aurait lieu comme prévu après que M. Trump a déclaré au Financial Times, dans une interview publiée dimanche, qu'il pourrait également le reporter, car il fait pression sur Pékin pour qu'elle aide à débloquer le détroit d'Ormuz, d'une importance cruciale, fermé par l'Iran.

"Le report, s'il a lieu, serait dû au fait que le commandant en chef de l'armée américaine estime qu'il doit rester aux États-Unis pendant la durée de cette guerre", a déclaré M. Bessent. Il a également précisé qu'un éventuel report n'aurait rien à voir avec la position de la Chine sur le détroit d'Ormuz.

NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

Le négociateur commercial en chef de la Chine, Li Chenggang, a qualifié les discussions au siège parisien de l'Organisation de coopération et de développement économiques de "consultations approfondies, franches et constructives", et a déclaré que les deux parties s'étaient engagées à maintenir la stabilité des niveaux tarifaires bilatéraux .

M. Greer a indiqué que les deux parties avaient convenu des termes généraux d'un "plan de travail" visant à élaborer des accords que M. Trump et M. Xi examineront lorsqu'ils se rencontreront.

Il s'agit notamment d'accroître les exportations américaines de produits agricoles et énergétiques ( ), ainsi que de mettre en place un mécanisme officiel de gestion du commerce avec la Chine, qui pourrait s'appeler le "U.S.-China Board of Trade" (Bureau du commerce États-Unis-Chine).

Cet organe identifierait "le type de produits que nous devrions importer de Chine, le type de produits que nous devrions exporter vers la Chine, afin de nous assurer que nous pouvons nous concentrer sur des domaines d'intérêt mutuel".

L'accord sur les grandes lignes du mécanisme entre les deux parties, ainsi que sur un "conseil d'investissement" moins développé pour régler les questions d'investissement, a été rapporté pour la première fois par Reuters dimanche en fin de journée.

ENQUÊTES COMMERCIALES

M. Li a déclaré que la Chine avait également exprimé sa "préoccupation solennelle" concernant les nouvelles enquêtes de Washington sur les pratiques commerciales déloyales au titre de l'article 301 , qui visent la Chine et de nombreux autres partenaires commerciaux en raison d'une prétendue surcapacité industrielle et de l'incapacité d'interdire les produits fabriqués par le travail forcé.

Ces enquêtes pourraient déboucher sur de nouveaux droits de douane dans les mois à venir, après que la Cour suprême des États-Unis a annulé, fin février, les droits de douane globaux imposés par M. Trump en vertu d'une loi d'urgence.

"Nous suivrons de près l'évolution de ces enquêtes et prendrons les mesures pertinentes pour sauvegarder les droits et les intérêts légitimes de la Chine au moment opportun", a déclaré M. Li.

Les négociations de Paris font suite à plusieurs réunions visant à apaiser les tensions l'année dernière entre M. He, M. Bessent, M. Greer et M. Li.

Mais avec peu de temps pour se préparer et l'attention de Washington concentrée sur la guerre américano-israélienne contre l'Iran, les perspectives de percées commerciales majeures sont limitées, que ce soit à Paris ou au sommet de Pékin, selon les analystes commerciaux.

"Étant donné que les dirigeants pourraient se rencontrer jusqu'à quatre fois cette année, ces résultats pourraient être étalés sur l'année", a déclaré Wendy Cutler, une ancienne négociatrice commerciale américaine qui dirige aujourd'hui le centre politique de l'Asia Society à Washington.

Ces réunions comprennent une éventuelle visite d'État de M. Xi aux États-Unis, un sommet de l'APEC organisé par la Chine en novembre et un sommet du G20 organisé par les États-Unis en décembre.