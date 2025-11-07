Selon M. Altman, l'OpenAI a discuté des garanties de prêt du gouvernement pour les usines de fabrication de puces, et non pour les centres de données

L'OpenAI envisage de vendre sa capacité de calcul

L'OpenAI prévoit des engagements de capitaux à hauteur de 1 400 milliards de dollars sur huit ans

Pas de sauvetage fédéral pour l'IA, selon David Sacks, le tsar de l'IA de la Maison Blanche

(Ajout de citations, de détails sur les plans d'investissement de l'OpenAI, de contexte) par Deepa Seetharaman, Krystal Hu et Arsheeya Bajwa

OpenAI a discuté avec le gouvernement américain de la possibilité d'obtenir des garanties de prêt fédérales pour stimuler la construction d'usines de puces aux États-Unis, mais n'a pas demandé de garanties du gouvernement américain pour la construction de ses centres de données, a déclaré le directeur général Sam Altman jeudi.

M. Altman a déclaré que ces discussions s'inscrivaient dans le cadre d'efforts plus larges du gouvernement visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale en puces, ajoutant qu'OpenAI et d'autres entreprises avaient répondu à cet appel mais n'avaient pas formellement demandé de financement. Il a ajouté que la société estime que les contribuables ne devraient pas soutenir les projets de centres de données du secteur privé ou renflouer les entreprises qui prennent de mauvaises décisions commerciales.

Ces commentaires interviennent un jour après que le directeur financier d'OpenAI a déclaré que la société espérait que le gouvernement fédéral l'aiderait à garantir le financement des puces à l'origine de ses investissements dans les centres de données. Ces remarques ont suscité de nombreuses critiques selon lesquelles OpenAI cherchait à obtenir un renflouement de la part du gouvernement.

L'explosion de la demande de modèles et de produits d'intelligence artificielle, notamment le populaire outil ChatGPT d'OpenAI, a incité les grandes entreprises technologiques à élaborer des plans visant à construire davantage de centres de données et de puces.

Les responsables de l'industrie affirment que ces investissements équivalent à un actif de sécurité nationale pour le gouvernement américain, étant donné le rôle croissant de l'IA dans l'économie des États-Unis. L'OpenAI s'est engagée à dépenser 1,4 billion de dollars pour construire des ressources informatiques au cours des huit prochaines années, a déclaré M. Altman jeudi.

OPENAI ENVISAGE DE VENDRE DIRECTEMENT SA CAPACITÉ DE CALCUL

Contrairement à ses rivaux Meta et Google, OpenAI ne dispose pas d'une activité publicitaire extrêmement rentable ni d'une activité de services en nuage florissante pour l'aider à couvrir le coût de construction de ces centres de données.

OpenAI a contourné cette contrainte en signant une série d'accords d'infrastructure avec des entreprises technologiques telles que Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O . Au total, les contrats d'infrastructure sont estimés à 1 000 milliards de dollars.

La question de savoir comment l'entreprise non rentable financera cette construction reste ouverte. Selon les analystes, un récent dépôt de titres de Microsoft indique qu'OpenAI a perdu plus de 12 milliards de dollars au cours du troisième trimestre.

Dans un billet publié sur X, M. Altman a expliqué comment l'entreprise explore de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles offres pour financer l'expansion de son infrastructure. La startup espère terminer cette année avec un chiffre d'affaires annualisé supérieur à 20 milliards de dollars, avec l'ambition d'atteindre des centaines de milliards d'ici 2030, selon M. Altman. OpenAI a été évaluée pour la dernière fois à 500 milliards de dollars.

"OpenAI essaie-t-elle de devenir trop grande pour échouer, et le gouvernement devrait-il choisir les gagnants et les perdants? Altman a écrit jeudi. "Notre réponse à cette question est un non sans équivoque

Les responsables d'OpenAI explorent également une série d'options de financement.

"Si nous nous plantons et que nous ne pouvons pas réparer, nous devrions échouer, et d'autres entreprises continueront à faire du bon travail et à servir les clients", a déclaré M. Altman. "L'écosystème et l'économie s'en porteraient bien

Il a indiqué qu'OpenAI envisageait de vendre de la capacité de calcul directement aux entreprises et aux particuliers, un service qu'il a décrit comme un "nuage d'IA"

Une telle démarche positionnerait OpenAI comme un rival potentiel des principaux fournisseurs de cloud, notamment Microsoft MSFT.O et Alphabet's GOOGL.O Google, ainsi que des entreprises émergentes de "néocloud" telles que CoreWeave, qui fournit actuellement son infrastructure GPU.

M. Altman a ajouté que cet effort pourrait nécessiter la mobilisation de fonds propres supplémentaires ou d'un financement par emprunt. Le plan indique l'intention d'OpenAI de concurrencer plus directement ses propres partenaires cloud en fournissant la puissance de calcul qui sous-tend les modèles d'IA.

Cette semaine, Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a déclaré lors d'une conférence technologique que l'implication du gouvernement contribuerait à réduire le coût du financement des puces et des centres de données et permettrait à des entreprises comme OpenAI de s'endetter davantage.

Les remarques de Mme Friar interviennent alors que les investisseurs s'interrogent sur les craintes d'une bulle de l'IA et sur le rendement des centaines de milliards de dollars investis dans l'expansion de l'IA.

David Sacks, le tsar de l'intelligence artificielle et de la cryptographie de la Maison-Blanche, a déclaré plus tôt jeudi qu'il n'y aurait pas de plan de sauvetage fédéral pour l'IA, alors que les États-Unis s'efforcent de consolider leur position de leader mondial dans cette technologie en plein essor.

"Compte tenu de notre position, nous sommes satisfaits. Mais nous pouvons bien sûr nous tromper, et c'est le marché - et non le gouvernement - qui s'en chargera le cas échéant", a déclaré M. Altman, en évoquant la possibilité que le gouvernement fédéral n'intervienne pas si la mise en place massive de l'infrastructure de l'IA ne produit pas les résultats escomptés.