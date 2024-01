Selon les principaux groupes de pression, la proposition de révision des fonds propres des banques américaines est entachée d'erreurs fatales

(Mise à jour avec FDIC no comment dans le 9ème paragraphe)

Les nouvelles exigences en matière de capital proposées par les régulateurs bancaires américains pour les grandes banques, si elles sont finalisées, violeraient des lois fédérales clés et imposeraient inutilement des coûts lourds à 80 % des actifs du système bancaire du pays, ont déclaré vendredi les principaux groupes de pression de l'industrie.

En conséquence, la proposition publiée en juillet par la Réserve fédérale américaine et deux autres agences devrait être entièrement abandonnée et rééditée, selon une lettre de commentaires du Bank Policy Institute et du Financial Services Forum, des groupes commerciaux représentant des géants tels que JPMorgan Chase & Co JPM.N et Bank of America BAC.N .

Deux autres groupes, la Securities Industry and Financial Markets Association et la Chambre de commerce des États-Unis, ont également signé la lettre.

Le secteur bancaire a manifesté une vive opposition à cette proposition, qui serait l'une des dernières d'une série de réformes entreprises en réponse à la crise financière mondiale d'il y a plus de 15 ans.

Michael Barr, vice-président de la banque centrale chargé de la supervision et l'un des principaux architectes de la proposition, a défendu l'initiative au cours des derniers mois, affirmant que son effet sur les coûts d'emprunt serait limité, mais il a signalé que les fonctionnaires prenaient en compte la réaction du public . La date limite de réception des commentaires est fixée à mardi.

Selon la lettre de vendredi, la proposition entraînerait une "révision complète" de la manière dont le risque inhérent aux actifs bancaires est calculé, ce qui augmenterait les coûts réglementaires des banques. Dans le même temps, ses prétendus avantages ne sont pas quantifiés.

La lettre indique qu'une loi clé régissant la rédaction des règlements exige que les rédacteurs de la proposition évaluent ses coûts et ses avantages à l'aide de preuves, ce qu'ils n'ont pas suffisamment fait, selon la lettre.

Par conséquent, les défauts de la proposition "ne peuvent être corrigés que par la proposition d'une nouvelle règle", selon la lettre.

Les porte-parole de la Fed et de la Federal Deposit Insurance Corporation se sont refusés à tout commentaire. L'Office of the Comptroller of the Currency n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.