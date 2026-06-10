TCS prévoit une baisse des embauches à cause de l’IA

Natarajan Chandrasekaran à Mumbai, en Inde, le 28 janvier 2020. ( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

Le géant indien des services informatiques Tata Consultancy Services (TCS) a déclaré mardi qu'il prévoyait de diminuer ses recrutements et d'intégrer "un demi-million d'agents d'IA" dans l'entreprise.

Tout comme ses concurrents, le groupe, dont le siège est à Bombay, leader des services informatiques en Inde, est confronté à une demande atone depuis quelques années en raison des incertitudes géopolitiques, de la forte inflation et de l'essor de l'intelligence artificielle (IA) générative.

"Le jour où l'entreprise comptera un demi‑million d'agents d'IA n'est pas loin", a déclaré mardi le président de TCS, Natarajan Chandrasekaran, lors de l'assemblée générale annuelle du groupe, en ajoutant que les salariés et les agents d'IA allaient travailler ensemble.

"Est‑ce que cela conduira forcément à une baisse des recrutements? Absolument. L'entreprise n'embauchera plus le même nombre de personnes qu'auparavant", a‑t‑il estimé.

Le président de TCS a fait ces déclarations près d'un an après que son groupe a supprimé 12.000 emplois. Il a toutefois souligné que l'utilisation grandissante de l'IA offrait aussi "davantage d'opportunités", ce qui allait entraîner une forte hausse des besoins en "nouveaux talents".

De nombreuses sociétés indiennes de sous-traitance informatique, dont TCS, ont augmenté leurs investissements dans les outils d'IA et la formation, espérant à la fois remporter de nouveaux contrats et réduire leurs coûts en améliorant leur efficacité opérationnelle.