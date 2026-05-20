Selon les médias, la Russie envisage des projets communs avec les États-Unis et la Chine

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La Russie envisage la possibilité de mener des projets conjoints avec les États-Unis et la Chine, a déclaré mercredi Cyrille Dmitriev, directeur du Fonds russe d'investissement direct (RDIF), le fonds souverain russe, selon les médias d'État.