Selon les enquêteurs, le Learjet se serait désintégré avant de s'écraser en Floride

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par David Shepardson

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a déclaré lundi qu'un Learjet 60, qui s'est écrasé dimanche dans un quartier résidentiel du comté de Palm Beach, en Floride, causant la mort des neuf personnes à bord, pourrait s'être désintégré avant de heurter le sol à grande vitesse.

Cet avion privé de Bombardier BBDb.TO avait décollé d’Austin, au Texas, et se dirigeait vers les Bahamas. De fortes pluies et des orages sévissaient dans la zone où il s’est écrasé.

L'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, a souligné dans un message publié sur X l'expérience traumatisante vécue par les occupants de l'appareil, notamment la copilote âgée de 20 ans.

"Elle faisait son travail, communiquant avec le contrôle aérien jusqu’à la toute fin, dans une situation terrifiante", a écrit Isaacman. "Elle savait probablement, avant même bon nombre de ces appels, qu’elle allait mourir."

Un avion peut se désintégrer en plein vol à des vitesses de descente très élevées, soumettant les passagers à des forces physiques extrêmes.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré l’avion s’écraser au sol à proximité d’une route et exploser. Les pilotes ont signalé la présence de givre à 35 000 pieds (10 668 m), puis ont indiqué que l’avion descendait à une vitesse de 10 000 pieds par minute, qui a rapidement augmenté pour atteindre 22 000 pieds par minute.

"Les conditions météorologiques constituent un axe majeur de l’enquête", a déclaré Tom Chapman, membre du conseil d’administration du NTSB. Les registres de maintenance indiquent qu’un enregistreur de voix du cockpit était installé à bord de l’avion, mais les enquêteurs ne savent pas s’il se trouvait toujours à bord, a-t-il ajouté.

L'accident a laissé un immense cratère au bord de la route, près de l'entrée d'un parc de mobil-homes, qui était partiellement rempli d'eau en raison des violentes intempéries, a précisé M. Chapman.

"Nous disposons d’éléments indiquant que l’appareil s’est brisé avant l’impact", a-t-il déclaré. "Nous pourrions retrouver des fragments de l’appareil à une certaine distance du lieu exact de l’impact."

TMZ a identifié les passagers comme étant un entrepreneur du secteur des technologies originaire du Texas et sa famille, une nounou et deux amis proches, ainsi que deux pilotes.