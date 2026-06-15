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Selon les conseillers en fonds de pension, les investisseurs se montrent plus sélectifs vis-à-vis des marchés privés après la période de turbulences
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Oliver Hirt

Les investisseurs institutionnels s'intéressent de plus près aux investissements sur les marchés privés après les récentes turbulences chez des sociétés telles que Partners Group, ont déclaré des consultants suisses spécialisés dans les fonds de pension.

Partners Group PGHN.S a plafonné ce mois-ci les retraits d'un important fonds de capital-investissement à durée indéterminée après une augmentation des rachats, ce qui a déstabilisé les marchés. Une mesure similaire prise par Blackstone dans un grand fonds de crédit privé a mis en évidence des inquiétudes plus générales.

Les investisseurs se sont concentrés sur les problèmes apparaissant dans les prêts accordés par des fonds de crédit privés gérés par de grands gestionnaires d'actifs, et ont examiné de près les valorisations, les normes de crédit et la manière dont les entreprises de logiciels peuvent relever les défis liés à l'IA.

Les investissements sur les marchés privés ont pris du retard par rapport aux hausses boursières tirées par les technologies, ce qui a incité à des sorties, ont déclaré les consultants.

Les sorties de capitaux ont été principalement le fait des investisseurs particuliers, qui réagissent généralement plus rapidement à la volatilité et aux performances à court terme.

Les investisseurs institutionnels ne se retirent pas, mais se montrent plus sélectifs quant à leurs stratégies, ont déclaré les consultants.

Les clients fortunés privés représentent environ un cinquième des 185 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d'actifs sous gestion de Partners Group. La société a confirmé ses perspectives pour 2026 malgré les turbulences.

Les investisseurs institutionnels ont jusqu'à présent maintenu leurs allocations, mais pourraient dans certains cas retarder de nouveaux engagements, a déclaré Stephanie Spozio, du cabinet de conseil Prevanto.

Mais le sentiment devient plus prudent, et les investisseurs examinent les produits de plus près, en particulier leurs conditions de liquidité, a déclaré Romano Gruber, du cabinet de conseil PPCmetrics.

Thomas Breitenmoser, de la société de conseil en retraite Complementa, a indiqué qu’un ou deux clients se montraient nerveux et s’informaient sur Partners Group.

Certains fonds de pension pourraient finalement réduire leur exposition aux marchés privés en laissant les programmes existants arriver à échéance sans réinvestir, a-t-il ajouté.

Des inquiétudes pèsent sur le crédit privé, où certains fonds ont été vendus sur la base de conditions de liquidité avantageuses malgré des doutes quant à leur viabilité, a déclaré Benita von Lindeiner, de c-alm.

Les écarts de performance entre les gestionnaires sur les marchés privés commencent à se faire sentir, a-t-elle déclaré.

“Dans les semaines à venir, le bon grain se séparera de l'ivraie,” a-t-elle déclaré.

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