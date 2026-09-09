Selon les analystes, les « seuils de sélection » pour les régimes Medicare Advantage de 2027 semblent aller de neutres à positifs

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9 septembre - ** Les analystes, s'appuyant sur des données publiées dans un article de LinkedIn , ont déclaré que les critères permettant aux régimes Medicare d'obtenir des primes semblaient neutres, voire favorables, pour les assureurs santé américains

** Ce message fait référence aux seuils fixés par les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), qui servent à déterminer les notes « Star », ou notes de qualité, attribuées aux régimes Medicare Advantage

** Selon Mizuho, la plupart des modifications apportées aux seuils de sélection, qui ont rendu les objectifs plus difficiles à atteindre, ont concerné des indicateurs moins pondérés, qui ont donc moins d’influence sur le calcul global des notes « Star »

** Cependant, Leerink estime que ces changements restent un défi et considère que UnitedHealth UNH.N est confrontée à l'obstacle le plus important

** L'action UNH a reculé de 2 %, tandis que celles de CVS Health CVS.N , Cigna CI.N , Elevance ELV.N et Humana HUM.N ont légèrement baissé

** Selon Guggenheim, les données préliminaires indiquent qu’environ 50 % des seuils de 2027 ont augmenté par rapport à 2026, environ 33 % sont restés inchangés et environ 20 % ont diminué

** La société de courtage précise qu’en 2026, environ 60 % des seuils d’éligibilité sont devenus plus stricts, 25 % sont restés inchangés et 15 % sont devenus plus souples

** Les notes par étoiles influencent le choix du régime par les adhérents et ont une incidence sur les niveaux de remboursement par l’État

** Le CMS n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters