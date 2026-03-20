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Selon le WSJ, Unilever est en pourparlers pour regrouper ses activités alimentaires avec celles de McCormick
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 00:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport du WSJ et d'éléments de contexte)

Unilever ULVR.L est en pourparlers pour séparer son activité alimentaire et la combiner avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N dans le cadre d'une transaction boursière qui pourrait intervenir dans les semaines à venir, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Les sociétés n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le fabricant de savon Dove, Unilever, envisage une séparation plus large de ses actifs alimentaires, a rapporté Bloomberg News en début de semaine, alors que les entreprises de biens de consommation sont confrontées à une baisse de la demande d'aliments emballés dans un contexte d'incertitude économique.

Le FT a rapporté mercredi qu'Unilever et Kraft Heinz

KHC.O avaient récemment tenu des discussions sur une fusion potentielle de certaines parties de leurs activités alimentaires, mais les discussions ont depuis lors pris fin.

Valeurs associées

MCCORMIC NON VTG
54,055 USD NYSE -1,83%
THE KRAFT HEINZ
21,7600 USD NASDAQ -1,45%
UNILEVER
4 574,000 GBX LSE -2,94%
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