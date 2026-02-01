Selon le WSJ, un groupe dirigé par KKR est sur le point de conclure un accord pour l'acquisition de STT GDC, une entreprise singapourienne spécialisée dans les centres de données

Un consortium dirigé par KKR est sur le point de conclure un accord pour acheter ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC), ce qui le valoriserait à plus de 13 milliards de dollars singapouriens (10 milliards de dollars), a rapporté le Wall Street Journal.

La société d'investissement rachètera le fournisseur mondial de centres de données basé à Singapour à sa société mère, ajoute le WSJ, qui cite des personnes proches du dossier.

KKR KKR.N procède à l'acquisition avec le géant singapourien des télécommunications Singtel STEL.SI , a-t-il précisé.

Singtel a déclaré dans un communiqué qu'il continuait à avoir des discussions concernant STT GDC dans le cadre d'un consortium, ajoutant que si ces discussions étaient à un stade avancé, il n'y avait aucune certitude qu'elles aboutissent à un accord définitif ou contraignant.

KKR a refusé de commenter le rapport, tandis que STT GDC et ST Telemedia n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Reuters a rapporté en novembre que KKR et Singapore Telecommunications étaient en pourparlers avancés pour acheter plus de 80 % de ST Telemedia Global Data Centres, ce qui leur donnerait la pleine propriété, pour plus de 5 milliards de dollars singapouriens (3,93 milliards de dollars).

KKR détient environ 14 % de l'entreprise, tandis que Singtel, le plus grand opérateur de télécommunications de la ville-État, possède une participation de plus de 4 %. Le reste est détenu par ST Telemedia, qui appartient à 100 % à l'investisseur public singapourien Temasek Holdings.

Si l'opération aboutit, elle comptera parmi les plus grandes transactions de centres de données en Asie, l'essor de l'intelligence artificielle créant une forte demande d'infrastructures numériques.

Fondé en 2014 et basé à Singapour, STT GDC se décrit comme l'un des fournisseurs de centres de données à la croissance la plus rapide au monde.

Il exploite plus de 100 centres de données avec plus de 2 gigawatts de charge informatique sur plus de 20 marchés majeurs, dont Singapour, l'Inde et le Japon, ainsi qu'en Europe via sa marque VIRTUS au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, selon son site web. (1 $ = 1,2721 dollar de Singapour)