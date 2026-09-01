Selon le WSJ, un copropriétaire de JBS aurait fait pression sur Trump pour qu'il réduise les droits de douane sur les importations de viande bovine

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Le milliardaire brésilien Joesley Batista, l’un des propriétaires du groupe agroalimentaire JBS

Z98.F , a rencontré le président américain Donald Trump le 20 août afin de discuter de la manière dont un approvisionnement supplémentaire en viande bovine en provenance du Brésil pourrait contribuer à faire baisser les prix du bœuf aux États-Unis si Trump supprimait un droit de douane de 26 % sur les importations, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Le lendemain, M. Trump a déclaré qu'il allait temporairement assouplir les droits de douane sur le bœuf afin de contribuer à faire baisser les prix, et a indiqué que les importations de bœuf haché seraient vendues 25% en dessous des prix actuels.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.