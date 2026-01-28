 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le WSJ, Stonepeak et la société française CMA CGM ont conclu un accord portant sur une entreprise de transport maritime et portuaire d'une valeur de 10 milliards de dollars
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement Stonepeak a conclu un accord avec la compagnie maritime française

CMA CGM pour créer une entreprise portuaire basée aux États-Unis et évaluée à environ 10 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Stonepeak n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank