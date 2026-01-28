Selon le WSJ, Stonepeak et la société française CMA CGM ont conclu un accord portant sur une entreprise de transport maritime et portuaire d'une valeur de 10 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement Stonepeak a conclu un accord avec la compagnie maritime française

CMA CGM pour créer une entreprise portuaire basée aux États-Unis et évaluée à environ 10 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Stonepeak n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.