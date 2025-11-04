Selon le WSJ, Sonida est en pourparlers pour racheter CNL Healthcare pour un montant de 1,8 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sonida Senior Living SNDA.N est en pourparlers avancés pour acquérir CNL Healthcare Properties

CHTH.PK dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,8 milliard de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

La société Sonida, basée à Dallas, propose des liquidités et des actions, et la transaction pourrait être annoncée dans les jours à venir, selon le Journal.

Sonida et CNL n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le secteur des résidences pour personnes âgées connaît une forte reprise après des années de difficultés. Sonida elle-même a failli s'effondrer pendant la pandémie et a été sauvée par un investissement de 154,8 millions de dollars de Conversant Capital, selon le Journal.