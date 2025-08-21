Selon le WSJ, NBCUniversal et la MLB s'apprêtent à conclure un accord de trois ans pour un montant avoisinant les 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

NBCUniversal, propriété de Comcast

CMCSA.O , est en pourparlers avancés avec la Major League Baseball pour diffuser des matchs sur NBC et le service de streaming Peacock dans le cadre d'un accord de trois ans avoisinant les 200 millions de dollars par an, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

Netflix NFLX.O est également proche d'un accord avec la MLB pour diffuser le "Home Run Derby" pour plus de 35 millions de dollars par an, selon le rapport, ajoutant que l'accord durerait jusqu'en 2028.

La MLB et les entreprises sont toujours en discussion, selon le WSJ, qui cite des personnes familières avec les négociations.

Les accords n'ont pas encore été finalisés et des éléments supplémentaires pourraient faire grimper le prix de manière significative.

NBCUniversal n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters, tandis que Netflix a déclaré ne pas vouloir faire de commentaires. La MLB n'a pas pu être contactée dans l'immédiat.

Selon le rapport, la MLB s'attend à ce que les nouveaux accords augmentent en fin de compte ses revenus par rapport à l'accord précédent avec ESPN.