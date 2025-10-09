Selon le WSJ, Microsoft fait appel à Harvard pour les requêtes de santé de Copilot, alors que la dépendance à l'égard d'OpenAI s'amenuise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de l'article du Wall Street Journal dans les paragraphes 2 à 4, le contexte dans le paragraphe 5)

Microsoft MSFT.O s'associe à la Harvard Medical School pour enrichir son assistant d'intelligence artificielle Copilot de contenus relatifs à la santé, dans le cadre d'un effort plus large visant à réduire sa dépendance à l'égard d'OpenAI, fabricant de ChatGPT, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

Copilot, à la suite d'une mise à jour qui devrait être publiée dès ce mois-ci, devrait utiliser les informations de Harvard Health Publishing pour répondre aux demandes de soins de santé, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Microsoft versera à Harvard des droits de licence, ajoute le rapport.

Dans une interview accordée au Journal, Dominic King, vice-président de la division santé de Microsoft AI, a déclaré que l'objectif de l'entreprise était que Copilot fournisse des réponses plus conformes aux informations que les utilisateurs pourraient obtenir d'un médecin que ce qui est actuellement disponible.

Harvard n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, tandis que Microsoft a refusé de commenter le rapport.

Jusqu'à présent, Copilot a principalement utilisé les modèles d'OpenAI dans sa suite d'applications, telles que Word et Outlook, et - dans un effort pour réduire sa dépendance à l'égard de la startup - Microsoft a commencé à utiliser Claude d'Anthropic et est actuellement en train de développer ses propres modèles d'IA.