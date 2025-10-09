 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 424,60
+1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon le WSJ, Microsoft fait appel à Harvard pour les requêtes de santé de Copilot, alors que la dépendance à l'égard d'OpenAI s'amenuise
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 02:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de l'article du Wall Street Journal dans les paragraphes 2 à 4, le contexte dans le paragraphe 5)

Microsoft MSFT.O s'associe à la Harvard Medical School pour enrichir son assistant d'intelligence artificielle Copilot de contenus relatifs à la santé, dans le cadre d'un effort plus large visant à réduire sa dépendance à l'égard d'OpenAI, fabricant de ChatGPT, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

Copilot, à la suite d'une mise à jour qui devrait être publiée dès ce mois-ci, devrait utiliser les informations de Harvard Health Publishing pour répondre aux demandes de soins de santé, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Microsoft versera à Harvard des droits de licence, ajoute le rapport.

Dans une interview accordée au Journal, Dominic King, vice-président de la division santé de Microsoft AI, a déclaré que l'objectif de l'entreprise était que Copilot fournisse des réponses plus conformes aux informations que les utilisateurs pourraient obtenir d'un médecin que ce qui est actuellement disponible.

Harvard n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, tandis que Microsoft a refusé de commenter le rapport.

Jusqu'à présent, Copilot a principalement utilisé les modèles d'OpenAI dans sa suite d'applications, telles que Word et Outlook, et - dans un effort pour réduire sa dépendance à l'égard de la startup - Microsoft a commencé à utiliser Claude d'Anthropic et est actuellement en train de développer ses propres modèles d'IA.

Valeurs associées

MICROSOFT
524,8500 USD NASDAQ +0,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank