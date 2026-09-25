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Selon le WSJ, MGM envisagerait de faire une offre pour racheter People Inc, la société de Barry Diller
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 00:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations contextuelles tout au long du texte et l'évolution de l'action)

MGM Resorts International MGM.N envisage de faire une offre d'achat sur People Inc PPLI.O , la société de Barry Diller, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, au lendemain du retrait par People Inc de sa proposition d'achat de MGM Resorts.

L'action de People, société basée à New York, a progressé de 9% après la clôture.

Si elle décide d’aller de l’avant, MGM pourrait présenter son offre dans les prochains jours, ajoute l’article, citant des sources proches du dossier.

Cette offre représente une tentative inattendue de la part de MGM d’acquérir la société qui est son principal actionnaire depuis des années.

People, anciennement connue sous le nom d’IAC, a commencé à renforcer sa participation dans MGM en 2020, alors que les actions de l’opérateur de casinos étaient malmenées par les fermetures et les restrictions de déplacement liées à la pandémie de COVID-19.

La participation de la société de médias dans MGM, qui s’élève actuellement à environ 27%, vaut à peu près autant que sa propre capitalisation boursière, selon le Journal.

MGM n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, tandis que People a refusé de s’exprimer.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

IAC
43,5500 USD NASDAQ +3,10%
MGM RESORTS ITL
33,682 USD NYSE -11,00%
PEOPLE
35,9300 USD NASDAQ -0,11%
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