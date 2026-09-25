Selon le WSJ, MGM envisagerait de faire une offre pour racheter People Inc, la société de Barry Diller

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MGM Resorts International MGM.N envisage de faire une offre d'achat sur People Inc PPLI.O , la société de Barry Diller, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, au lendemain du retrait par People Inc de sa proposition d'achat de MGM Resorts.

L'action de People, société basée à New York, a progressé de 9% après la clôture.

Si elle décide d’aller de l’avant, MGM pourrait présenter son offre dans les prochains jours, ajoute l’article, citant des sources proches du dossier.

Cette offre représente une tentative inattendue de la part de MGM d’acquérir la société qui est son principal actionnaire depuis des années.

People, anciennement connue sous le nom d’IAC, a commencé à renforcer sa participation dans MGM en 2020, alors que les actions de l’opérateur de casinos étaient malmenées par les fermetures et les restrictions de déplacement liées à la pandémie de COVID-19.

La participation de la société de médias dans MGM, qui s’élève actuellement à environ 27%, vaut à peu près autant que sa propre capitalisation boursière, selon le Journal.

MGM n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, tandis que People a refusé de s’exprimer.