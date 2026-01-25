Selon le WSJ, Merck n'est plus en pourparlers pour acheter Revolution Medicines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails à partir du paragraphe 2.)

Merck MRK.N n'est plus en discussions pour acheter le développeur de médicaments contre le cancer Revolution Medicines

RVMD.O , a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

Les discussions se sont refroidies après que les deux parties ne soient pas parvenues à un accord sur le prix, a déclaré le Journal, citant des personnes familières avec l'affaire. Le journal a ajouté qu'il était possible que les pourparlers reprennent ou qu'un autre prétendant à Revolution apparaisse.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Merck et Revolution Medicines n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Le Financial Times a rapporté ce mois-ci que Merck était en pourparlers pour acheter Revolution Medicines dans le cadre d'une transaction évaluée entre 28 et 32 milliards de dollars. Un accord potentiel avec Revolution aurait donné à Merck l'accès à son médicament expérimental daraxonrasib, qui est en phase finale d'essais et a obtenu un bon d'examen accéléré de la part de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Revolution a une capitalisation boursière d'environ 22,7 milliards de dollars, selon les données du LSEG.