Selon le WSJ, le ministère américain de la justice utilise la loi sur la fraude pour cibler les entreprises sur la DEI

L'administration Trump a lancé des enquêtes sur l'utilisation des initiatives de diversité dans l'embauche et la promotion dans les grandes entreprises américaines, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

Google GOOGL.O et Verizon VZ.N font partie d'une liste d'entreprises qui ont reçu des demandes du ministère de la Justice pour des documents et des informations sur leurs programmes sur le lieu de travail, a déclaré le rapport, citant des personnes familières avec les enquêtes.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Verizon, Google et le ministère de la justice n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les enquêtes sont menées en vertu de la loi sur les fausses réclamations (False Claims Act), précise le rapport, ajoutant que les entreprises examinées appartiennent à des secteurs tels que l'automobile, les produits pharmaceutiques, la défense et les services publics, et que certaines d'entre elles ont rencontré en personne des représentants du ministère de la justice.

La loi sur les fausses réclamations (False Claims Act) est une loi civile fédérale qui permet au gouvernement de récupérer les fonds perdus à la suite d'une fraude.

Le président Donald Trump s'est empressé, après son entrée en fonction en janvier, d'éradiquer les programmes fédéraux d'IED et de les décourager dans le secteur privé et l'éducation, notamment en ordonnant le licenciement des responsables de la diversité dans les agences fédérales et en supprimant les subventions accordées à un large éventail de programmes