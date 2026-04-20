Selon le WSJ, le ministère américain de la justice enquête au pénal sur des entreprises du secteur de la viande bovine

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La division concurrence du ministère américain de la Justice mène une enquête criminelle sur la conduite des grands conditionneurs de viande, a déclaré lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

L'année dernière, le président Donald Trump a accusé les entreprises de conditionnement de viande de faire monter les prix du bœuf américain par la manipulation et la collusion et a ordonné au ministère de la Justice d'enquêter.

Le ministère de la Justice a révélé l'existence d'une enquête sur les entreprises du secteur de la viande bovine après l'appel à l'intervention de M. Trump. Les fonctionnaires n'ont toutefois pas révélé qu'il s'agissait d'une enquête criminelle, a rapporté le WSJ.

Le ministère de la Justice n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Tyson Foods TSN.N , Cargill, JBS USA et National Beef Packing Company abattent environ 85 % des bovins américains engraissés au grain qui deviennent des steaks, des rôtis de bœuf et d'autres morceaux de viande dans les supermarchés.