Zone euro: La confiance du consommateur se dégrade davantage en avril

Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles
La confiance du consommateur en zone euro s'est dégradée davantage depuis le début du mois d'avril, montrent mercredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.
Son indice est ressorti en estimation "flash" à -20,6 en avril après -16,4 en mars (révisé de -16,3).
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)
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