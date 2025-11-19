Selon le WSJ, la société xAI de Musk est en pourparlers avancés pour lever 15 milliards de dollars sur la base d'une valorisation de 230 milliards de dollars

La startup d'intelligence artificielle xAI d'Elon Musk est en pourparlers avancés pour lever 15 milliards de dollars d'actions nouvelles sur la base d'une évaluation de 230 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mardi.

Les conditions de la levée de fonds ont été présentées aux investisseurs par le gestionnaire de fortune de Musk, Jared Birchall, dans la nuit de mardi à mercredi, selon le rapport. Il n'est pas précisé si le chiffre de valorisation communiqué par M. Birchall est antérieur ou postérieur à la levée de fonds, ajoute le journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. Jared Birchall n'a pas pu être joint immédiatement. XAI, dans ce qui semble être une réponse automatisée, a déclaré "Legacy Media Lies" en réponse à une demande de commentaire de Reuters.

La nouvelle évaluation ferait plus que doubler la valeur de 113 milliards de dollars affichée par xAI lors de sa fusion avec la plateforme de médias sociaux X de M. Musk en mars.

La semaine dernière, M. Musk a qualifié de "faux" un reportage de CNBC affirmant que xAI levait 15 milliards de dollars dans le cadre d'un tour de table de série E valorisant l'entreprise à 200 milliards de dollars. La startup a rapidement augmenté la taille de son centre de données pour former des modèles plus avancés et tenter de combler l'écart avec ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic. xAI, lancée en juillet 2023 en tant que rivale d'OpenAI, investit également massivement dans l'infrastructure, notamment à Memphis, dans le Tennessee, pour son futur supercalculateur Colossus.

Musk a déjà lancé l'idée d'utiliser Tesla TSLA.O pour soutenir xAI, et les actionnaires de Tesla ont approuvé un investissement dans la startup au début du mois , bien qu'un grand nombre d'entre eux se soient abstenus. L'appétit des investisseurs pour les entreprises d'IA reste fort malgré les avertissements croissants d'une bulle de l'IA, alimentée par des valorisations en hausse et des plans de dépenses agressifs.