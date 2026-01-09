 Aller au contenu principal
États-Unis: Le moral des ménages s'améliore plus que prévu en janvier, selon l'enquête Michigan
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 16:14

Un client dans un supermarché Albertsons à Seattle, États-Unis

Un client dans un supermarché Albertsons à Seattle, États-Unis

Le moral des ménages américains ‍s'améliore plus que prévu en janvier, montrent vendredi les résultats ‌préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son ​indice de confiance a progressé ⁠à 54,0 ce mois-ci après 52,9 en décembre. ⁠Les ‍économistes et analystes interrogés ⁠par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 53,5.

La ​composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle ⁠a grimpé à 52,4 ​ce mois-ci après 50,4 ​le mois ​précédent.

Celle des perspectives a progressé ​à ⁠55,0 contre 54,6 en décembre.

Les anticipations d'inflation à un an sont ressorties à 4,2% ‌comme le mois dernier et celles à cinq ans à 3,4% contre 3,2% précédemment.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par ‌Blandine Hénault)

