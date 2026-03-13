Selon le WSJ, la société chinoise ByteDance a accès aux meilleures puces d'IA de Nvidia

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 3)

ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, assemble de la puissance informatique avec des puces Nvidia NVDA.O en dehors de la Chine, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

ByteDance travaille avec la société d'Asie du Sud-Est Aolani Cloud pour déployer environ 500 systèmes informatiques Nvidia Blackwell en Malaisie, totalisant environ 36 000 puces B200, selon le rapport du WSJ, citant des personnes connaissant bien le dossier.

Aolani achète ces serveurs à Aivres, une société qui assemble des serveurs utilisant des puces Nvidia, précise le rapport, ajoutant que si le projet se concrétise, le matériel concerné pourrait coûter plus de 2,5 milliards de dollars.

Un porte-parole d'Aolani a déclaré au WSJ que l'entreprise fonctionnait actuellement avec environ 100 millions de dollars de matériel.

ByteDance prévoit d'utiliser la puissance de calcul pour la recherche et le développement de l'IA en dehors de la Chine et de répondre à la demande mondiale croissante de ses clients en matière d'IA, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Nvidia, Bytedance et Aolani Cloud n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que les États-Unis étaient disposés à autoriser ByteDance à acheter les puces H200 de Nvidia, mais que le fabricant de puces n'avait pas accepté les conditions proposées pour leur utilisation, citant une personne connaissant bien le dossier.