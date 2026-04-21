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Selon le WSJ, la Fondation Gates va supprimer 20 % de son personnel et examiner les liens avec Epstein
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 21:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Fondation Gates va supprimer jusqu'à 500 emplois, soit environ 20 % de son personnel, au cours des prochaines années, et elle a ouvert un examen externe de ses relations avec le financier et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant une note de service.

L'organisation créée en 2000 par Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et son épouse de l'époque est l'un des principaux bailleurs de fonds des initiatives mondiales en matière de santé. Bill Gates est président et membre du conseil d'administration de la fondation.

Affaire Epstein

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