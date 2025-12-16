Selon le WSJ, la Chine demande une participation majoritaire dans l'accord sur les ports du Panama

La Chine a renforcé ses exigences et fait désormais pression pour que l'opérateur maritime public Cosco 1199.HK obtienne une participation majoritaire dans un accord portuaire de 22,8 milliards de dollars impliquant deux ports controversés près du canal de Panama, a rapporté mardi le Wall Street Journal en citant des personnes familières avec le dossier.

BlackRock BLK.N et MSC, la compagnie maritime familiale de l'Italien Gianluigi Aponte, qui avait déjà conclu un accord pour les ports, étaient ouverts à l'idée d'offrir à Cosco une participation égale, selon le rapport, qui ajoute toutefois que les pourparlers sont désormais dans l'impasse après les nouvelles demandes.

