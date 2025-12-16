 Aller au contenu principal
Selon le WSJ, la Chine demande une participation majoritaire dans l'accord sur les ports du Panama
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 19:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine a renforcé ses exigences et fait désormais pression pour que l'opérateur maritime public Cosco 1199.HK obtienne une participation majoritaire dans un accord portuaire de 22,8 milliards de dollars impliquant deux ports controversés près du canal de Panama, a rapporté mardi le Wall Street Journal en citant des personnes familières avec le dossier.

BlackRock BLK.N et MSC, la compagnie maritime familiale de l'Italien Gianluigi Aponte, qui avait déjà conclu un accord pour les ports, étaient ouverts à l'idée d'offrir à Cosco une participation égale, selon le rapport, qui ajoute toutefois que les pourparlers sont désormais dans l'impasse après les nouvelles demandes.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

