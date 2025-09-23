Selon le WSJ, la Banque de Montréal étudie la possibilité de vendre certaines de ses succursales aux États-Unis

(Ajout de détails tout au long de l'article)

La Banque de Montréal BMO.TO a récemment lancé un processus de vente de certaines de ses succursales américaines avec environ 6 milliards de dollars de dépôts, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

La banque canadienne envisage la vente de certaines succursales qu'elle souhaite abandonner. BMO a cherché à se retirer d'États tels que le Wyoming et les Dakotas, selon le rapport.

Les succursales pourraient être vendues ensemble ou par groupes, selon le rapport, ajoutant que les plans n'étaient pas définitifs et qu'ils pourraient ne pas aboutir à un accord.

BMO a refusé de répondre à une demande de commentaire de Reuters.

En 2023, BMO a conclu l'acquisition de l'unité américaine de BNP Paribas, Bank of the West , pour 16,3 milliards de dollars, dans le cadre de la plus importante transaction jamais réalisée, lui donnant accès à près de 2 millions de clients, à environ 500 succursales de détail , ainsi qu'à des bureaux commerciaux et de gestion de patrimoine dans le Midwest et l'Ouest des États-Unis.

Les prêteurs vendent ou ferment souvent les sites qui se chevauchent à la suite d'acquisitions majeures, car les clients se tournent de plus en plus vers les services bancaires en ligne et mobiles.