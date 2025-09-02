Selon le WSJ, l'investisseur activiste HoldCo prévoit de se battre contre le conseil d'administration de Comerica

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste HoldCo Asset Management menace de nommer des administrateurs au conseil d'administration de Comerica CMA.N , a rapporté le Wall Street Journal mardi, dans le cadre de la dernière initiative visant à forcer la banque régionale à envisager une vente.

Cette initiative intervient un peu plus d'un mois après que le gestionnaire d'actifs basé dans le sud de la Floride a poussé Comerica à poursuivre le processus de vente, en affirmant que l'action de la banque a sous-performé au cours des deux dernières décennies.

Si la banque ne poursuit pas le processus de vente, HoldCo prévoit de nommer environ cinq administrateurs au conseil d'administration de Comerica lorsque la fenêtre s'ouvrira, probablement en décembre, selon le rapport du WSJ, citant des personnes familières avec le sujet.

"Comerica se concentre sur la création de valeur pour ses actionnaires et sur la poursuite de l'exécution de son plan stratégique. Comme toujours, nous apprécions les commentaires de tous nos actionnaires et nous évaluerons continuellement les opportunités qui soutiennent la croissance et la création de valeur", a déclaré la banque dans un communiqué.

HoldCo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les actions de Comerica ont clôturé en baisse de 0,7% à 70,07 dollars mardi. Depuis que Curtis Farmer a été nommé directeur général de la banque en 2019, le cours de l'action de Comerica a sous-performé l'ensemble du secteur.

Au cours des derniers mois, les analystes de Wall Street, y compris Mike Mayo de Wells Fargo et David George de Baird, ont également soulevé des questions sur la sous-performance des actions de Comerica.

HoldCo, qui gère environ 2,6 milliards de dollars d'actifs, a annoncé fin juillet une prise de participation de 1,8 % dans Comerica.

L'investisseur activiste a l'habitude de faire pression pour obtenir des changements dans diverses banques, ayant mené une campagne en 2021 contre l'acquisition de Boston Private par SVB Financial.

Ce mouvement intervient également alors qu'un environnement réglementaire plus sanguin sous l'administration Trump a ouvert la voie à une reprise de l'activité de fusions-acquisitions des grandes banques.

En juillet, Pinnacle Financial Partners PNFP.O et Synovus Financial SNV.N ont accepté de combiner dans le cadre d'une transaction entièrement en actions de 8,6 milliards de dollars, la plus importante opération bancaire américaine depuis le début de l'année.