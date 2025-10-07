Selon le WSJ, l'incendie chez un fournisseur de Ford va perturber les activités pendant des mois

Un incendie qui s'est déclaré dans l'usine new-yorkaise de Novelis à Oswego devrait perturber les activités de Ford F.N pendant des mois, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Novelis, qui appartient à l'entreprise indienne Hindalco

HALC.NS , a signalé un incendie dans son usine d'Oswego le 16 septembre, sans faire de blessés.