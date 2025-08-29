Selon le WSJ, Kraft Heinz est proche d'un accord de scission

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kraft Heinz KHC.O se rapproche d'un projet de scission, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.

La transaction, qui vise à diviser la société en deux unités distinctes axées respectivement sur l'épicerie et les sauces, pourrait être finalisée et annoncée dès la semaine prochaine, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet, qui ont ajouté que les plans et le calendrier pourraient encore changer à la dernière minute.

Kraft Heinz n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les actions de la société étaient en hausse de 2 % dans les échanges de l'après-midi.