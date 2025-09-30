Selon le WSJ, Berkshire est en pourparlers en vue d'une transaction de 10 milliards de dollars pour l'unité pétrochimique d'Occidental

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Berkshire Hathaway est en pourparlers pour acheter l'unité pétrochimique d'Occidental Petroleum OXY.N pour environ 10 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec le sujet.
