Selon le WSJ, Berkshire est en pourparlers en vue d'une transaction de 10 milliards de dollars pour l'unité pétrochimique d'Occidental

Berkshire Hathaway est en pourparlers pour acheter l'unité pétrochimique d'Occidental Petroleum OXY.N pour environ 10 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec le sujet.